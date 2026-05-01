Juventus-Verona domenica 03 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Juventus e Verona all’Allianz Stadium, valida per il campionato di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote delle scommesse sono state aggiornate. Il match si presenta come un’occasione importante per la Juventus, che punta a ottenere i tre punti e mantenere la posizione in classifica.

La Juventus ospita il Verona ad Allianz Stadium nel prossimo turno di Serie A e non può assolutamente sbagliare. La vittoria è d’obbligo per i bianconeri che devono mantenere il margine di tre lunghezze su Como e Roma e sono le inseguitrici per il quarto posto. La Vecchia Signora è in un momento d’oro, dato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juventus-Verona (domenica 03 maggio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Juventus-Verona (domenica 03 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus ospita il Verona ad Allianz Stadium nel prossimo turno di Serie A e non può assolutamente sbagliare. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Hellas Verona; Serie A Enilive 2025/26 | #JuventusVerona: info biglietti Settore Ospiti; Juventus-Verona: probabili formazioni e statistiche; Serie A, oggi Juve-Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla. Juventus – Hellas Verona LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 35° GiornataDove vedere Juventus - Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 35° Giornata Serie A, Domenica 3 Maggio ore 18:00. stadiosport.it Juventus-Hellas Verona (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronosticoLa Juventus ospita l' Hellas Verona all'Allianz Stadium nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. A quattro gare dal termine, i bianconeri vogliono una vittoria per difendere il ... 90min.com Juventus-Verona, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA sport.sky.it/calcio/serie-a… x.com Tutto pronto all’Allianz Stadium per Juventus-Verona facebook