Un ex calciatore olandese noto per i suoi gol e il suo carattere irrequieto ha spesso mostrato una forte opposizione alle convenzioni, anche in presenza di grandi campioni come Cruijff. La sua carriera è stata segnata da prestazioni rapide e un atteggiamento che non esitava a sfidare le regole, portandolo a scontrarsi con le istituzioni del calcio nazionale. La sua personalità ha avuto ripercussioni anche sulla sua esperienza in nazionale.

Non era superbo, non era cattivo, né tanto meno velenoso. Solo che aveva la lingua lunga e questa fu la sua maledizione. Lui disse che l’etichetta gliel’avevano appiccicata i giornalisti e ne fu soltanto vittima senza avere alcuna colpa, ma in realtà le testimonianze di compagni e di avversari, di allenatori e di semplici osservatori, raccontano di un ragazzo che faceva parecchia fatica a tenersi a freno, non accettava le imposizioni, nemmeno quando gliene venivano spiegate le ragioni, e aveva bisogno di sentirsi libero in ogni momento, che fosse in mezzo a un campo di calcio o nella vita di tutti i giorni. Johnny Rep non fu un maledetto, nel senso che la sua maledizione non lo portò all’inferno, ma rappresentò, negli anni Settanta dominati dai capelloni e dai pantaloni a zampa d’elefante, il classico elemento anti-potere.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Johnny Rep, gol e allergia alle regole: all'opposizione a prescindere, anche con Cruijff

Notizie correlate

Quell'allergia alle scuseA volte, spiace dirlo, sorprende l’assenza di pudore nei comportamenti e, soprattutto, l’allergia alle scuse di personaggi che hanno un ruolo...

Bonus nuovi nati 2026, via alle domande: mille euro alle famiglie (ma con regole precise)C’è un momento, nei primi giorni dopo l’arrivo di un figlio, in cui la teoria delle politiche familiari si scontra con la concretezza delle spese,...