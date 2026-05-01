Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi, 1 maggio 2026, il prezzo del PUN, il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si colloca a 0,0826 euro per kilowattora. Questa cifra rappresenta l’andamento orario aggiornato di un parametro monitorato quotidianamente nel settore energetico. Nessuna variazione significativa è stata segnalata rispetto alle rilevazioni precedenti.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 01 Maggio 2026, si attesta a 0,0826 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 30 Aprile 2026, il prezzo minimo è stato di 0,0000 €kWh (tra le ore 11:00 e le 15:00), mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,1494 €kWh alle ore 23:00. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state dunque quelle centrali della giornata (dalle 11:00 alle 15:00), mentre la fascia serale, in particolare tra le 21:00 e le 24:00, si è confermata la più costosa. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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