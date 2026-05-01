Il messaggio all’Italia della Champions League e di Kvara ceduto dal Napoli lui segna due gol in semifinale Noi siamo fuori
In una semifinale di Champions League ricca di reti, un ex attaccante del Napoli ha segnato due gol, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Il Napoli, invece, è ormai fuori dalla fase a gironi da diversi mesi. La partita tra Psg e Bayern Monaco si è conclusa con il punteggio di 5-4, diventando la semifinale più prolifica nella storia della competizione.
Kvara in Champions segna due gol in semifinale, il Napoli è fuori dalla fase a gironi da mesi. È la sintesi di Psg-Bayern Monaco 5-4, la semifinale con più gol nella storia della competizione. Kvaratskhelia, ceduto dal Napoli al PSG nel gennaio 2025, ha segnato al 24? e al 56?. Con lui in gol Dembélé (doppietta), Kane, Joao Neves, Olise, Upamecano e Luis Díaz. Dall’altra parte del tabellone, Atletico Madrid-Arsenal 1-1, rigori di Gyökeres e Álvarez. Quattro squadre in semifinale, zero italiane. Il Napoli di Kvara in Champions non c’è più. È stato eliminato nella fase a girone, 30° in classifica con 8 punti, 4 sconfitte e un 2-3 casalingo contro il Chelsea come ultimo atto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Dopo la gara d'andata della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, tutti o quasi a evidenziare (e stigmatizzare) la differenza tra il calcio europeo e quello italiano, ormai in "coma profondo" da un bel po' di tempo. Il principal - facebook.com facebook