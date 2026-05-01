In una semifinale di Champions League ricca di reti, un ex attaccante del Napoli ha segnato due gol, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Il Napoli, invece, è ormai fuori dalla fase a gironi da diversi mesi. La partita tra Psg e Bayern Monaco si è conclusa con il punteggio di 5-4, diventando la semifinale più prolifica nella storia della competizione.

Kvara in Champions segna due gol in semifinale, il Napoli è fuori dalla fase a gironi da mesi. È la sintesi di Psg-Bayern Monaco 5-4, la semifinale con più gol nella storia della competizione. Kvaratskhelia, ceduto dal Napoli al PSG nel gennaio 2025, ha segnato al 24? e al 56?. Con lui in gol Dembélé (doppietta), Kane, Joao Neves, Olise, Upamecano e Luis Díaz. Dall’altra parte del tabellone, Atletico Madrid-Arsenal 1-1, rigori di Gyökeres e Álvarez. Quattro squadre in semifinale, zero italiane. Il Napoli di Kvara in Champions non c’è più. È stato eliminato nella fase a girone, 30° in classifica con 8 punti, 4 sconfitte e un 2-3 casalingo contro il Chelsea come ultimo atto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il messaggio all’Italia della Champions League e di Kvara, ceduto dal Napoli, lui segna due gol in semifinale. Noi siamo fuori

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