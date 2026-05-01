giuseppe conte operato cosa sappiamo e quando torna in campo

Il leader del Movimento 5 Stelle è stato sottoposto a un intervento chirurgico martedì 28 aprile e ha condiviso un messaggio sui social per rassicurare i suoi sostenitori, affermando di stare bene. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’operazione, ma si sa che ora si trova in fase di recupero. Non ci sono indicazioni sulla data di un possibile rientro in attività pubbliche o politiche.

Giuseppe Conte sta bene. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aggiornato i suoi sostenitori con un post sui social dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto martedì 28 aprile, sciogliendo le preoccupazioni di chi nelle ultime ore aveva chiesto notizie sulle sue condizioni. Il messaggio è rassicurante e diretto: il decorso è regolare, ha già ripreso parte delle attività lavorative e mancano solo pochi giorni alla piena ripresa. Il post di Conte: “Mi sento bene, non vedo l’ora di riprendere”. Nel post pubblicato sui suoi profili social, Conte scrive: “Vi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l’intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative.🔗 Leggi su Urbanpost.it

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