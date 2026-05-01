Il leader del Movimento 5 Stelle ha comunicato sui social che sta bene, poche ore dopo aver subito un intervento chirurgico martedì 28 aprile. In un messaggio rivolto ai sostenitori, ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, rispondendo alle richieste di informazioni che si erano moltiplicate nelle ultime ore. Al momento, non sono state comunicate date precise riguardo al suo ritorno in attività politica.

Giuseppe Conte sta bene. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aggiornato i suoi sostenitori con un post sui social dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto martedì 28 aprile, sciogliendo le preoccupazioni di chi nelle ultime ore aveva chiesto notizie sulle sue condizioni. Il messaggio è rassicurante e diretto: il decorso è regolare, ha già ripreso parte delle attività lavorative e mancano solo pochi giorni alla piena ripresa. Il post di Conte: “Mi sento bene, non vedo l’ora di riprendere”. Nel post pubblicato sui suoi profili social, Conte scrive: “Vi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l’intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Giuseppe Conte operato, cosa sappiamo e quando torna in campo

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