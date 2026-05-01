Giornalista sondriese fermato sulla flottiglia diretta a Gaza | Andrea Sceresini tra i 175 bloccati

Durante un’operazione della marina israeliana, sono stati fermati 175 membri della flottiglia internazionale diretta a Gaza, tra cui anche un giornalista proveniente da Sondrio. La flottiglia era composta da diversi partecipanti intenti a raggiungere la Striscia di Gaza. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda le persone coinvolte nell’evento, senza ulteriori dettagli sui motivi dei fermo o sulle condizioni dei fermati.

C’è anche il sondriese Andrea Sceresini tra le persone fermate durante l’operazione della marina israeliana contro la flottiglia internazionale diretta a Gaza. Il reporter valtellinese si trovava a bordo della nave “Holy Blu”, parte della Global Sumud Flotilla partita il 26 aprile da Augusta con.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornalista sondriese fermato sulla flottiglia diretta a Gaza: Andrea Sceresini tra i 175 bloccati; Fermato dagli israeliani: il giornalista valtellinese Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla; Liberato Andrea Sceresini, il reporter valtellinese arrestato sulla Global Sumud Flotilla; Sceresini torna libero dopo il fermo: Rapiti in mare e trattati come terroristi da Israele. Fermato dagli israeliani: il reporter Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla e il suo raccontoIl sondriese fra i partecipanti alla nuova iniziativa umanitaria. L’educatrice valtellinese Susanna Bargauan risulta libera ... ilgiorno.it Andrea Sceresini: Io sulla Sumud Flottilla ringrazio chi è sceso in piazza per noiIl giornalista era tra i 175 catturati da Israele al largo di Creta. Nel suo racconto, l'abbordaggio, i pestaggi e il viaggio sulla nave prigione ... rainews.it Tgr Rai Lombardia. . Andrea Sceresini: “Io sulla Sumud Flotilla ringrazio chi è sceso in piazza per noi” Il giornalista valtellinese de Il Manifesto era tra i 175 catturati da Israele al largo di Creta. Nel suo racconto, l'abbordaggio, i pestaggi e il viaggio verso Creta - facebook.com facebook Andrea Sceresini de @ilmanifesto racconta al #Tg3 come son stati trattati da Israele gli attivisti della #Flotilla. x.com