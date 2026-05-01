Giornalista sondriese fermato sulla flottiglia diretta a Gaza | Andrea Sceresini tra i 175 bloccati

Durante un’operazione della marina israeliana, sono stati fermati 175 partecipanti a una flottiglia diretta a Gaza, tra cui figura anche un giornalista proveniente da Sondrio. La navigazione aveva come obiettivo l’assistenza umanitaria nella zona e si trovava in acque internazionali quando è stata intercettata. Le autorità israeliane hanno disposto il blocco e il trasferimento dei partecipanti alle autorità competenti.

C’è anche il sondriese Andrea Sceresini tra le persone fermate durante l’operazione della marina israeliana contro la flottiglia internazionale diretta a Gaza. Il reporter valtellinese si trovava a bordo della nave “Holy Blu”, parte della Global Sumud Flotilla partita il 26 aprile da Augusta con.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giornalista sondriese fermato sulla flottiglia diretta a Gaza: Andrea Sceresini tra i 175 bloccati; Fermato dagli israeliani: il giornalista valtellinese Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla; Fermato dagli israeliani: il reporter Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla e il suo racconto; Sceresini torna libero dopo il fermo: Rapiti in mare e trattati come terroristi da Israele. Fermato dagli israeliani: il reporter Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla e il suo raccontoIl sondriese fra i partecipanti alla nuova iniziativa umanitaria. L’educatrice valtellinese Susanna Bargauan risulta libera ... ilgiorno.it Sceresini libero. Presìdi collegati con la FlotillaAndrea Sceresini è stato liberato e sta bene. La notizia è arrivata in serata, nessun dettaglio su dove si trovi, se e come la navigazione riprenderà. Ma per ora – dopo l’arresto e giorni di sparute ... ilgiorno.it Flotilla. La nostra prigione in mare. Picchiati, umiliati, derisi e poi ancora picchiati Il racconto da Creta del nostro inviato sulla Flotilla di un giorno e due notti di torture, sequestrati e minacciati da militari israeliani senza volto Andrea Sceresini x.com USIGRAI: gravi gli arresti israeliani in acque internazionali. Solidarietà a Andrea Sceresini, giornalista del Manifesto catturato dai militari di Tel Aviv L'Usigrai esprime solidarietà alla redazione del Manifesto, alle prese con l'arresto del suo giornalista Andrea S - facebook.com facebook