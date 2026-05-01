Oggi, venerdì 1 maggio 2026, viene trasmesso un nuovo episodio della serie Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. La puntata ha attirato l'attenzione di molti spettatori, desiderosi di scoprire gli sviluppi della trama. Le tensioni tra i personaggi continuano a crescere, creando aspettative sul prosieguo della narrazione. La serie si conferma tra le più seguite della giornata, mantenendo vivo l'interesse del pubblico.

Va in onda oggi, venerdì 1 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che la famiglia Argun farà i conti con una sconvolgente scoperta. Verrà a galla non solo una gravidanza segreta ma anche una misteriosa scomparsa che faranno venire molti dubbi. Ci sarà ancora un legame tra Halit e Sahika, intanto Erim si affiderà ad una persona inaspettata per combattere la depressione. La tensione sarà alle stelle quando verrà annunciato un matrimonio, che darà vita a forti reazioni. Cosa accadrà a chi proverà ad opporsi? Potrebbe essere allontanano con nuove manipolazioni e intrighi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 1 maggio 2026: scioccante scoperta per gli Argun, le tensioni aumentano

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«"È tutto un caos, ma sinceramente mi piace!"» I fan di Forbidden Fruit 3 non possono più nascondere la loro frustrazione e al contempo il loro attaccamento a questa soap turca avvincente. Da domenica 3 a sabato 9 maggio, Canale 5 ci regalerà nuovi epis - facebook.com facebook