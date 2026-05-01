Expo 11 anni dopo | l’eredità di un evento che ha cambiato Milano

Undici anni dopo l'apertura dell'Expo, l'area di Milano è stata riqualificata e inserita nel progetto del distretto MIND, dedicato alla ricerca e all'innovazione. La trasformazione ha portato alla nascita di un polo scientifico e di un nuovo spazio urbano chiamato CityWave, che modifica la disposizione della zona. Questi interventi hanno cambiato il volto della città, creando nuove opportunità e spazi funzionali per il futuro.

? Cosa sapere A undici anni da Expo, l'area di Milano si trasforma nel distretto MIND.. Il polo scientifico e il progetto CityWave ridefiniscono la geografia urbana milanese.. L’undicesimo anniversario dall’inaugurazione di Expo a Milano, celebrato questo primo maggio 2026, segna il passaggio definitivo da un evento di massa a una trasformazione strutturale che ha ridefinito i confini e l’identità stessa della metropoli lombarda. Guardando indietro al primo maggio 2015, la memoria collettiva dei milanesi è ancora punteggiata da immagini iconiche che sembrano appartenere a un’altra epoca. Si ricordano le vele bianche che si stagliavano lungo il Decumano, le architetture del Cardo con il maestoso Palazzo Italia e l’atmosfera vibrante dei cluster tematici dedicati alle filiere alimentari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Expo, 11 anni dopo: l’eredità di un evento che ha cambiato Milano Notizie correlate Caso Melania Rea: 15 anni dopo, l’eredità che ha cambiato le leggiA quindici anni dalla tragedia che sconvolse la provincia di Teramo, il caso di Melania Rea torna al centro del dibattito pubblico tra le prospettive... Simone de Beauvoir: l’eredità di una mente che ha cambiato il mondoA quarant’anni dalla scomparsa di una delle menti più influenti del secolo scorso, la figura di Simone de Beauvoir continua a scuotere le fondamenta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Piacenza Expo, dopo 9 anni Giuseppe Cavalli lascia; Expo: 11 anni fa la grande inaugurazione. I ricordi e… cosa è rimasto a Milano; Expo Inox (RFLTC) rileva la spagnola Viuda De Gabriel Montanana. Ecco gli advisor coinvolti; Expo: Coldiretti, spedito primo maialetto sardo in deroga al divieto. L’Albero della Vita, simbolo di Expo Milano 2025, rinasce. Scampato all’ipotesi di demolizione, il simbolo del favoloso semestre di esposizioni tornerà attivo tra seicento giorni, a fine 2028, sempre contando sulla fantasia del suo creatore, Marco Balich. Il - facebook.com facebook