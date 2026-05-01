Espanyol-Real Madrid domenica 03 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Pericos ospitano le Merengues

Da infobetting.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 21:00 si giocherà la sfida tra l’Espanyol e il Real Madrid. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano i favoriti. La partita si svolge in un momento in cui l’Espanyol ha affrontato un girone di ritorno molto difficile, mentre il Real Madrid si presenta con una rosa di alto livello. L’incontro si svolge nel rispetto delle regole del campionato, senza ulteriori dettagli sul contesto.

Il terribile girone di ritorno disputato dall’Espanyol, unito all’improvviso ed inaspettato innalzamento del livello della competitività nelle zone basse della Liga, sta causando qualcosa che alla fine del 2025 era impensabile: i catalani rischiano seriamente di dovere passare le ultime giornate in ansia per evitare la retrocessione, dopo che nel girone d’andata cullavano pensieri europei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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