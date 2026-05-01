Elezioni comunali | termine candidature come si vota e quando Lo spiegone

Le elezioni comunali sono in programma in diverse città della regione, con diciotto liste e sei candidati alla carica di sindaco ad Arezzo. A Lucignano, unico comune in Valdichiana chiamato al voto, si sfidano due candidati, Yuri Sicuranza e Matteo Ferracani, ciascuno sostenuto da due liste. Il termine per presentare le candidature è ormai scaduto e le modalità di voto saranno illustrate nei prossimi giorni.

Diciotto liste e sei candidati alla poltrona di sindaco per la città di Arezzo. In Valdichiana invece, a Lucignano unico comune che andrà al voto, a contendersi la guida del municipio di saranno due candidati - Yuri Sicuranza e Matteo Ferracani - con altrettante liste di appoggio. Il panorama.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni comunali 2026: aperture straordinarie per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature; Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: il calendario degli adempimenti per le Amministrazioni; Elezioni comunali: termine candidature, come si vota e quando. Lo spiegone; Comunali 2026, chiuse le liste elettorali: 6 città al voto, 20 i candidati sindaco. Elezioni a Salerno 2026: ecco liste e candidatiElezioni Comunali 24-25 maggio: scade oggi, sabato 25 aprile alle ore 12, il termine ultimo per la presentazione di sindaci e consiglieri. Tutti gli aggiornamenti. infocilento.it Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it Elezioni Comunali Messina, evento di Noi Moderati con Romano e Dell'Utri - facebook.com facebook