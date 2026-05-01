E' tempo di asparagi | ricette proprietà leggende

Con l’arrivo della primavera torna anche la stagione degli asparagi, ortaggi che vengono coltivati nella nostra regione da secoli. Questi ortaggi, ricchi di proprietà benefiche per il corpo, sono stati coltivati e utilizzati nel Mediterraneo già circa duemila anni fa, in culture come quella egizia e dell’Asia Minore. La loro diffusione e le tradizioni legate a questo vegetale si intrecciano con la storia locale e le pratiche alimentari di molte civiltà.

Torna la stagione dell'asparago che viene coltivato da secoli nella nostra regione. Sono ortaggi primaverili ricchi di proprietà benefiche utili per il nostro organismo; coltivati e utilizzati nel Mediterraneo dagli Egizi e in Asia Minore già 2000 anni fa, hanno ottimi valori nutrizionali.🔗 Leggi su Veronasera.it

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