Donna morta a Trivigno gli avvocati del proprietario dei cani rimettono il mandato

Nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di una donna di 59 anni nei boschi di Trivigno, gli avvocati del proprietario dei cani coinvolti hanno deciso di rimettere il mandato. La vicenda riguarda una donna di Bianzone trovata senza vita in un’area boschiva, e le indagini sono ancora in corso. Non sono stati forniti altri dettagli sulle motivazioni di questa decisione processuale.

Novità sul fronte legale nell’inchiesta sulla morte di Lucia Tognela, la 59enne di Bianzone trovata senza vita nei boschi di Trivigno. Nella giornata di mercoledì gli avvocati del foro di Milano Stefano Bonacina e Paola Bussini hanno rimesso il mandato, lasciando Valerio Ceconi, proprietario dei.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Donna morta a Trivigno, eseguita l’autopsia su Lucia Tognela; Sondrio, donna di 59 anni morta sbranata dai cani in un bosco a Trivigno; Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Trivigno, donna di 59 anni trovata morta nei boschi: sul corpo morsi di cani, potrebbe essere stata sbranata da un branco di Dogo. Donna sbranata dai cani in montagna, arriva la conferma dell'autopsia: nessun malore, è morta a causa dei morsiSONDRIO. Lucia Tognela, la donna rinvenuta senza vita a Trivigno di Tirano con gravi lesioni causate da morsi di cane, è morta a causa dell'aggressione animale: è quanto emerge dall'autopsia eseguita ... ildolomiti.it Sondrio, donna di 59 anni morta sbranata dai cani in un bosco a TrivignoUna donna di 59 anni è stata trovata morta in un'area boschiva di Trivigno nel territorio comunale di Tirano, in provincia di Sondrio. Secondo le ipotesi, la vittima, Lucia Tognela, sarebbe stata sbra ... tg24.sky.it Donna trovata morta in via Umberto I, i passanti sotto choc lanciano l'allarme - facebook.com facebook