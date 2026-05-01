Da Taco a Nacho cosa significa il nuovo soprannome che fa infuriare Trump e perché c’entra lo stretto di Hormuz

Negli ultimi tempi, Donald Trump ha vissuto momenti di tensione legati a soprannomi ironici provenienti dai circoli finanziari di New York. Dopo aver affrontato l’etichetta di «Taco», il nome «Nacho» si è aggiunto a una serie di appellativi che circolano tra gli operatori del settore. Questo nuovo soprannome ha attirato l’attenzione e ha suscitato reazioni negli ambienti della Casa Bianca, mentre lo stretto di Hormuz viene menzionato come elemento collegato a questa situazione.

Non c’è pace per Donald Trump quando l’ironia arriva dai palazzi del potere finanziario di New York. Se per mesi il Presidente ha dovuto convivere con l’etichetta di «Taco», ora Wall Street ha coniato un nuovo acronimo che sta mandando su tutte le furie lo staff della Casa Bianca: «Nacho». E sebbene il nome possa trarre in inganno, non si tratta di un omaggio alla cucina messicana, ma di un duro giudizio sulle capacità del tycoon di sbloccare la crisi militare in Medio Oriente. Dall’ironia sui dazi allo stallo militare. Per capire l’origine di questo nuovo sberleffo bisogna tornare a un anno fa, quando l’opinionista del Financial Times Robert Armstrong coniò il termine «Taco».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Cosa significa quando il cane fa l’inchino: perché lo fa e cosa vuole comunicare Chiuso lo Stretto di Hormuz: perché il prezzo della benzina schizzerà, lo scenario da incubo che spaventa l’ItaliaLe tensioni geopolitiche nel Medio Oriente hanno raggiunto un punto di rottura che minaccia di travolgere l’economia globale. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Madre, figlia e compagno arrestati per spaccio: coltivazione in balcone; Festa della Liberazione, quattro giorni di iniziative alla GarbatelIa; Napoli, balneazione vietata sul lungomare Caracciolo; Pif incontra gli studenti all’Università. Nacho-Inter, in Spagna danno l'affare per fatto. Ma Ancelotti frena: Resterà da noiL'Inter non molla Nacho. Anzi, nel giorno in cui il Real ha ufficialmente annunciato l'addio di Benzema (passato all' Al Ittihad) e si discute su chi indosserà la fascia di capitano la prossima ... gazzetta.it Trump da “Taco” a “Nacho”, il nuovo soprannome fa infuriare il presidente: “E’ incapace su Hormuz” x.com Il 1° Maggio non si cucina! Si mangia messicano! Siamo aperti per pranzo e cena. Non perdere l'occasione, prenota il tuo tavolo! #Tacos #1MaggioOpen #Bandidostacobar #tacobar #ristorantemessicano #mexicanfood #latinfood #tacos #guate - facebook.com facebook