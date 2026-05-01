Claudia Conte ha preso posizione a favore del metodo giornalistico in seguito alla smentita di Nordio su una notizia trasmessa su Rete4. Il Ministro della Giustizia sta considerando azioni legali per una notizia non verificata riguardante un evento in Uruguay. La discussione si concentra sulla credibilità dell'informazione e sull'importanza del rispetto delle verifiche prima della diffusione. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'impatto delle notizie non confermate nel settore dell'informazione.

? Cosa sapere Claudia Conte difende il metodo giornalistico dopo la smentita di Nordio su Rete4.. Il Ministro della Giustizia valuta azioni legali per la notizia non verificata in Uruguay.. Claudia Conte interviene pubblicamente su L’Opinione delle Libertà per difendere il rigore metodologico del giornalismo, prendendo le parti di Carlo Nordio dopo la smentita diretta ricevuta dal Ministro della Giustizia riguardo a presunte visite in Uruguay. La questione ha avuto origine durante l’ultima puntata del programma È sempre Cartabianca su Rete4, dove Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, aveva riportato una testimonianza non confermata. Secondo quanto riferito dal giornalista, il Guardasigilli si sarebbe recato a marzo presso il ranch situato in Uruguay, proprietà di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Nordio: Claudia Conte difende il rigore del giornalismo

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