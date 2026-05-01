Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

In Puglia, i prezzi dei carburanti variano tra i diversi distributori, secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul sito ufficiale è possibile consultare uno schema dettagliato con i prezzi aggiornati per ciascuna stazione di servizio della regione. La piattaforma permette di confrontare facilmente le tariffe praticate dai vari distributori pugliesi, offrendo una panoramica sulla situazione attuale dei costi dei carburanti nella zona.

Al link di seguito lo schema riferito ai distribibutori pugliesi, consultabile per ciascun distributore pugliese: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Panoramica sull’argomento

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