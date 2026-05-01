Oggi è andata in onda un’altra puntata della soap opera americana Beautiful, trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5. Per chi si fosse perso l’appuntamento in televisione, è possibile trovare la replica in streaming su piattaforme online. La serie, che va in onda da oltre 25 anni, continua a coinvolgere gli spettatori con le sue storie e personaggi. La replica dell’ultima puntata è disponibile sui canali ufficiali di streaming.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 1 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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