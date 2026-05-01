Nel corso del 2025, in Basilicata si è registrato un calo di circa 2.000 posti di lavoro. L'84% dei contratti firmati in regione sono a termine, secondo quanto riportano Araneo e Verri. La diminuzione dell'occupazione e la predominanza dei contratti temporanei sono i dati principali che emergono dall'analisi. Questa tendenza ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti del settore.

? Cosa sapere In Basilicata l'occupazione cala di quasi 2.000 unità nel corso del 2025.. L'84% dei nuovi contratti stipulati in regione risulta essere a termine.. Le consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri hanno lanciato un appello urgente in occasione del Primo Maggio, denunciando come la Basilicata stia affrontando una desertificazione industriale che svuota le piazze e mette in ginocchio le famiglie. In questo primo giorno di maggio, la riflessione si sposta dai centri abitati ai borghi più isolati, dove il silenzio delle botteghe storiche racconta una realtà fatta di contratti che non danno sicurezza. I numeri parlano chiaro e non permettono giri di parole: nel corso del 2025 l’occupazione in Basilicata ha subito un calo preoccupante, perdendo quasi 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: Araneo e Verri denunciano il calo dell’occupazione

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