Appiano Gentile Inter | nel mirino la gara di domenica contro il Lecce

L'Inter si prepara per la partita di domenica contro il Lecce, con particolare attenzione alla formazione e alle condizioni dei giocatori. Sono stati comunicati gli aggiornamenti sugli infortunati, con indicazioni sui tempi di recupero, e sono stati segnalati anche i giocatori diffidati. Le notizie arrivano da Appiano Gentile, dove lo staff segue attentamente gli aspetti legati alla rosa in vista dell’impegno in programma.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Proseguono i preparativi in vista della gara di domenica contro il Lecce. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nel mirino la gara di domenica contro il Lecce Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’Inter club di Appiano scelto dalla società per raccontare in tutto il mondo la passione nerazzurra; Inter-Parma, ci sarà Lautaro Martinez? Cosa filtra da Appiano Gentile; Inter su Vicario, Martinez paga i ritardi ad Appiano: futuro via da Milano?; Inter, finalmente Lautaro Martinez: è pronto al rientro. CdS - Inter-Parma, Lautaro vuole esserci dal 1': cosa filtra da AppianoL'attaccante argentino lavora con i compagni nel tentativo di essere titolare fin da subito nella partita di domenica prossima ... fcinternews.it Inter, Lautaro torna per la doppietta. Scudetto subito, poi la Coppa ItaliaCol Parma il capitano rientra e prenota la festa, vicino il titolo di capocannoniere. Dalla Spagna: il Barça lo cerca ... sport.quotidiano.net SOLO INTER 1908 @fanpiùattivi Notizie Inter: Diretto, informativo, da tifosi per tifosi #Interisti! Inter, Lautaro accelera: lavoro ad Appiano per esserci domenica ! L’Inter ritrova il suo capitano. Lautaro Martínez è tornato al lavoro ad Appiano Gentile con un obietti - facebook.com facebook Inter, proseguono gli allenamenti ad Appiano Gentile: ancora aggregato Mosconi x.com