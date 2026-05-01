Ai parchi Wonderwood Insieme all’aria aperta per un tuffo nella natura

Ai parchi Wonderwood, le persone trovano un'opportunità di staccare dalla tecnologia e di immergersi nella natura. L’iniziativa invita a trascorrere del tempo all’aria aperta, favorendo il relax e il contatto diretto con l'ambiente circostante. Sono previste attività che permettono di allontanarsi dagli schermi e di condividere momenti con altri in modo spontaneo e naturale. L’obiettivo è promuovere un’esperienza di disconnessione digitale in ambienti verdi.

Digital detox nella natura, all’aria aperta per rilassarsi ed intraprendere i contatti reali. WonderTeam, il centro di ogni parco Wonderwood, ha come filosofia l’esperienza da vivere a misura d’uomo; spazi accessibili e inclusivi dove adulti e bambini condividono momenti ludici costruendo ricordi e legami solidi per riscoprire il divertimento attivo come antidoto all’uso dei dispositivi digitali. Apertura straordinaria dei due parchi Wonderwood Spina Verde sul Lago di Como e Wonderwood Lago Maggiore tutto il ponte del 1° maggio 1, 2, 3 e, nel caso del Wonderwood Lago Maggiore, anche il 4. I parchi wonderwood sono aperti tutti i fine settimana primaverili, inclusi ponti e festività sino all’apertura continuativa durante i mesi estivi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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