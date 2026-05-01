3 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 3 maggio è il 123º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona decisa e idealista, con una spiccata attitudine a mettere in discussione ciò che non funziona. In questo giorno si susseguono anche pubblicazioni di oroscopi e almanacchi, offrendo previsioni e approfondimenti sulle caratteristiche di chi è nato sotto questa data.

Il 3 maggio è il 123º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è deciso e idealista, con una forte capacità di mettere in discussione ciò che non funziona.Santo del giorno: Santi Filippo e Giacomo, apostoli.Proverbio del giorno: Se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon.🔗 Leggi su Veronasera.it OROSCOPO 2026 segno per segno Notizie correlate Leggi anche: 1 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco Leggi anche: 2 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Oroscopo settimanale, le previsioni dal 27 aprile al 3 maggio segno per segno; L'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio: Gemelli e Acquario al top; Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026; L'oroscopo settimanale di tutti i segni a cura di Paolo Fox (27 aprile-03 maggio). L'oroscopo del weekend al 3 maggio: piccoli importanti rinnovamenti per il segno del ToroOroscopo e previsioni del fine settimana del 2 e 3 maggio con classifica: bisogno di rallentare per l'Acquario, Acquario affiatato ... it.blastingnews.com L'oroscopo del 3 maggio con la classifica: la Luna cambia segno, una novità per il CancroMercurio entra in Toro favorendo una comunicazione efficace e concreta, tale da permettere di risolvere situazioni o trattative senza troppi sforzi ... it.blastingnews.com Venerdì 1° maggio il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha celebrato la Santa Messa nella sede di Ranica delle Tramvie Elettriche Bergamasche, dove è arrivato con il tram accompagnato dall’ad Gianni Scarfone: «Sono nato sulle rotaie, questo per me è - facebook.com facebook