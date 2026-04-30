Una donna racconta di aver speso 8.000 euro per un intervento al seno, ma oggi afferma di non poter nemmeno andare al mare. Dopo quattro gravidanze, il suo desiderio di tornare a sentirsi bene con il proprio corpo si è trasformato in un problema durato tre anni. La sua testimonianza è stata condivisa durante una trasmissione televisiva, dove ha descritto il suo disagio e le difficoltà incontrate nel percorso di recupero.

Il desiderio di tornare a sentirsi bella dopo quattro gravidanze si è trasformato in un incubo per Angie Cozzolino, ospite di Caterina Balivo a La volta buona. La donna, residente in Sardegna, ha raccontato la sua esperienza con la chirurgia estetica dopo un intervento al seno costato 8mila euro: “Dopo quattro gravidanze volevo semplicemente riempire il seno”, spiega. Proprio per non allontanarsi dai figli, decide di affidarsi a un medico che operava a Cagliari: “Mi ero informata, non mi sono fermata al primo nome. Era un professionista, una clinica rinomata. Non sono andata all’estero o in posti low cost: volevo realizzare un sogno”. Il primo intervento risale a tre anni fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vivo un incubo da tre anni, ho speso 8mila euro per un intervento al seno e oggi non posso nemmeno andare al mare”: la storia di Angie Cozzolino

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