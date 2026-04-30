Visite guidate all' Orto botanico dell' università di Padova

Domenica 17 maggio alle ore 15, ARKA organizza una visita guidata all’Orto Botanico dell’Università di Padova. L’evento offre l’opportunità di scoprire le collezioni botaniche e le strutture storiche del giardino, che è uno dei più antichi al mondo ancora aperti al pubblico. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere più da vicino le piante e la storia di questo spazio.

ARKA propone la visita guidata all’Orto Botanico dell’Università di Padova che si svolgerà Domenica 17 Maggio alle ore 15.45. La visita sarà condotta da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all’Università di Padova. La durata della visita sarà di circa 1 ora e 45 minuti. Attualmente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it L’arrivo dell’autunno veste l’Orto botanico di nuovi colori Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova il 25 aprile 2026; Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova il 10 maggio 2026; L’Orto botanico di Padova si trasforma in un giardino delle meraviglie: tre giorni di festa nel verde con il festival Risvegli; Cosa fare a Catania nel weekend dal 24 al 26 aprile 2026: dalle visite all'Orto Botanico agli eventi della Liberazione. Visite guidate all'Orto botanico dell'università di PadovaARKA propone le visite guidate all'Orto Botanico dell'Università di Padova che si svolgeranno Domenica 10 Maggio alle ore 10:15 e alle ore 15:15. Le visite saranno condotte da esperta guida naturalist ... padovaoggi.it Bergamo, dolce nettare!Tour inedito e originale di Bergamo Alta che conduce tra arte e natura, attraverso l'Orto Botanico, il Museo di Scienze Naturali e la basilica di Santa Maria Maggiore. Tour inedito e originale di Berg ... ecodibergamo.it Gli spettacoli, i concerti, le mostre, le visite guidate, le fiere, le feste del vino, i luna park, le manifestazioni e gli altri appuntamenti del week end tra Novara e il Vco - facebook.com facebook