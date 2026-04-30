Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di questa mattina, la redazione di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio di informazione si concentra sulle condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione, offrendo ai viaggiatori dati in tempo reale per pianificare gli spostamenti. La comunicazione è rivolta agli utenti che si spostano in auto o mezzi pubblici, senza indicare cause specifiche o interventi in atto.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare in esterna code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Pontina Si procede a rilento sempre per traffico intenso sulla carreggiata interna della raccordo anulare tra Casilina e Appia poi sul tratto Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale est verso quest'ultima anche sulla 91 Roma Fiumicino Ci sono code all'altezza della ANSA del Tevere verso la Colombo e verso il centro trafficata famiglia dalla raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe e sulla Appia...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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