Valeggio Veste il Vintage

Domenica 10 maggio 2026, le strade di Valeggio sul Mincio si animeranno con bancarelle e esposizioni dedicate allo stile vintage. La manifestazione, che si svolge ogni anno, prevede l’apertura di negozi e stand lungo le vie principali del centro storico. Partecipano commercianti e appassionati provenienti da diverse zone, creando un'occasione per scoprire abbigliamento, accessori e oggetti d’epoca. La giornata si svolge senza particolari restrizioni o limitazioni note.

Domenica 10 maggio 2026, le suggestive vie di Valeggio sul Mincio torneranno a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto dedicato allo stile senza tempo. “”, la mostra-mercato più amata della provincia di Verona, rinnova il suo appuntamento primaverile con.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate ‘San Mauro Veste Vintage’ nelle nuove piazzeL’associazione Pro Loco Aisèm di San Mauro Pascoli, con la collaborazione dell’associazione Rubicone Eventi e con il patrocinio del Comune di San... Il centro storico si veste di vintage: arriva il nuovo mercatino della domenica tra riuso e artigianatoL’evento inaugurale si svolgerà domenica 12 aprile nel centro storico di San Mauro dalle 9 alle 20 e si inserisce all’interno di un calendario... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Valeggio veste il Vintage: un tuffo nel passato tra moda e design; Non c’è differenza: a Verona un festival all’insegna del rispetto e dell’inclusione.