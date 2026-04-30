Uomini e Donne Marco si inginocchia e chiede a Cinzia di essere la sua fidanzata dopo la segnalazione di un'altra donna

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 30 aprile, Marco si è inginocchiato davanti a Cinzia per chiederle di diventare la sua fidanzata. La decisione è arrivata dopo che una donna ha segnalato a Cinzia di aver avuto una frequentazione con Marco fino a marzo. La trasmissione ha mostrato i momenti della proposta e la reazione di Cinzia alla segnalazione.

Nella puntata di Uomini e Donne del 30 aprile, protagonisti sono Marco e Cinzia. La dama riceve una segnalazione sul conto del cavaliere, che avrebbe avuto una frequentazione fino a marzo con un'altra donna che, quindi, interviene in trasmissione. Lui, però, decide comunque di fare una proposta a Cinzia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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