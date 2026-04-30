È possibile seguire la replica dell’ultima puntata di Uomini e Donne, programma trasmesso su Canale 5 dal lunedì al venerdì e condotto da Maria De Filippi. La puntata inedita, come tutte le altre, viene trasmessa in orario pomeridiano e può essere recuperata anche attraverso le piattaforme di Mediaset, che permettono di rivedere gli episodi già andati in onda. La trasmissione resta tra i programmi più seguiti del palinsesto televisivo.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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