Atto unico brillante, di Gianni Clementi inserito nella Rassegna AMICINSCENA, organizzata per festeggiare 45 anni di attività della Compagnia Teatrale TRENTAMICIDELLARTE APS presentato con inserimenti comici in esclusiva.Prenotazioni: 3483240213Info: 3292299637.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

una VOLTA nella VITA

Notizie correlate

Leggi anche: "Una volta nella vita" di Gianni Clementi

Scopri 5 profumi da provare almeno una volta nella vitaIl mondo della profumeria è un universo affascinante e complesso, fatto di creazioni artistiche capaci di evocare emozioni, ricordi e sensazioni...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: 100 poeti e poetesse da leggere: una lista di classici consigliati; Ecco i 20 libri da leggere (assolutamente) almeno una volta nella vita; Carcere e libri, un rapporto da sempre speciale; La nostra famiglia, rinata in missione. Due volte.

Cosa fare a Napoli almeno una volta nella vita: esperienze uniche da vivereNapoli è una città che non si limita a essere osservata: si attraversa, si ascolta e si vive. È un luogo dove la superficie racconta solo una piccola parte ... cronachedellacampania.it

Una volta nella vitaAtto unico brillante, di Gianni Clementi inserito nella Rassegna AMICINSCENA, organizzata per festeggiare 45 anni di attività della Compagnia Teatrale TRENTAMICIDELLARTE APS presentato con inserimenti ... padovaoggi.it

Questa volta è davvero troppo... Lasciamo a voi i commenti... - facebook.com facebook

“Ricordo bene quando salutai Sergio Ramelli per l’ultima volta, pochi giorni prima della tragedia. Fu un saluto semplice, come quello che ci si scambia tutti i giorni”. x.com