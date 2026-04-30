Un Posto al Sole perché non va in onda venerdì primo maggio

Venerdì primo maggio, la soap opera Un Posto al Sole non sarà trasmessa come di consueto su Rai 3. La programmazione della rete subirà una variazione e il pubblico dovrà fare a meno dell’appuntamento abituale. La motivazione ufficiale non è stata comunicata, e non ci sono indicazioni su eventuali repliche o anticipazioni della puntata. La trasmissione riprenderà secondo il normale palinsesto nei giorni successivi.

Gli appassionati di Un Posto al Sole dovranno accettare l’idea di trascorrere una serata senza il solito appuntamento previsto su Rai 3. La rete pubblica ha infatti preso una decisionale che, per quanto prevedibile, ha sorpreso non pochi alcuni spettatori. La soap opera italiana ambientata a Napoli non andrà in onda venerdì 1 maggio 2026. Un Posto al Sole non va in onda. È facile intuire che la programmazione in un giorno come il 1 maggio 2026, festa del lavoro, possa subire delle modifiche. Ciò accadrà anche su Rai 3, che non manderà in onda la nuova puntata di Un Posto al Sole. La famosa soap, che ora ha un carattere anche internazionale grazie alla partecipazione ampiamente pubblicizzata di Whoopi Goldberg, non andrà in onda come al solito.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Un Posto al Sole, perché non va in onda venerdì primo maggio PEIXES #1: O DIVISOR DE ÁGUAS – AJUSTE, LIMPEZA E RENOVAÇÃO Notizie correlate Un Posto al Sole si ferma: quando non va in onda, perché si interrompe e cosa viene trasmesso al suo postoPer molti italiani, l’appuntamento serale con Un Posto al Sole è un rituale irrinunciabile, un momento che scandisce la giornata con la familiarità... Un Posto al Sole, arriva la doppia puntata: ecco quando va in onda, trame e cosa succede davveroLa settimana di Un Posto al Sole dal 27 al 30 aprile 2026 si prepara a regalare al pubblico un’ondata di tensione, colpi di scena e dinamiche... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: Michele è nei guai; Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 aprile 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni 27 aprile-1 maggio 2026: Eduardo nel mirino, Cristina si caccia nei guai; Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 27 al 30 aprile. Un Posto al Sole Anticipazioni 30 aprile 2026: Renato rischia la bancarotta?Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 aprile 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3. comingsoon.it Anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 all’ 8 maggio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 4 all'8 maggio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it "Sai Mara, mi hanno fatto una proposta, prendere il tuo posto il prossimo anno a Domenica In". Nel rispondere la padrona di casa dello show pomeridiano del weekend scoppia a ridere e aggiunge questa frase: https://fanpa.ge/lFjbK - facebook.com facebook Diddi non ha dubbi: "Italiano al posto di Allegri Sarebbe stato esonerato a novembre" x.com