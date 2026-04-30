Per il suo compleanno, Bianca Balti ha deciso di devolvere le donazioni ricevute a aBRCAdabra, un’associazione che si occupa di supportare i caregiver, figure chiave nel percorso di cura di pazienti oncologici. L’iniziativa mira a offrire un aiuto concreto a queste persone, spesso trascurate e poco valorizzate, rafforzando così il loro ruolo nel processo di assistenza. La scelta della modella ha attirato l’attenzione su questa realtà.

Settimo Milanese (Milano) – Un sostegno concreto per i caregiver, figure fondamentali ma spesso poco considerate e non ancora sufficientemente valorizzate, nel percorso di cura di un paziente oncologico. E a loro la 42enne top model lodigiana Bianca Balti - portatrice della mutazione genetica BRCA1 e protagonista di una diretta esperienza con la malattia (nel 2024 le è stato diagnosticato un tumore ovarico al terzo stadio)- ha deciso di destinare le numerose donazioni ricevute in occasione del suo compleanno, il 19 marzo. I fondi, indirizzati all' Associazione di Settimo Milanese aBRCAdabra Ets, che da anni la segue e la supporta nella sua opera di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e alle ovaie, daranno vita ad un programma di sedute di psicologia, come lei stessa ha spiegato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un aiuto per i caregiver: Bianca Balti destina ad aBRCAdabra le donazioni ricevute per il suo compleanno

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