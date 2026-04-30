Durante un incontro nello Studio Ovale con gli astronauti della missione Artemis II, l’ex presidente ha scherzato sul direttore della Nasa, commentando le sue orecchie a sventola e dicendo che avrebbe un super udito. La conversazione si è svolta davanti a diversi presenti, senza che ci siano state smentite ufficiali o ulteriori commenti da parte delle parti coinvolte. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata successivamente riguardo alle affermazioni fatte.

Trump prende in giro il direttore della Nasa per le sue orecchie a sventola durante un incontro nello Studio Ovale con gli astronauti della missione Artemis II. Mentre risponde a una domanda sulla possibilità di spostare il quartier generale della NASA, il presidente Usa lascia la risposta a Isaacman dicendo: “Il miglior uomo per dirlo è l’uomo seduto proprio qui. Hai sentito quella domanda con quelle tue belle orecchie? Ha un grande udito, sapete, ha un super udito”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump prende in giro il direttore della Nasa per le sue orecchie a sventola: "Ha un super udito"

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