Motorola ha annunciato tre nuovi modelli della linea Razr e un G87 dotato di fotocamera da 200 megapixel, offrendo opzioni che combinano design compatto e tecnologia avanzata. I nuovi Razr si distinguono per le caratteristiche aggiornate, mentre il G87 integra funzionalità di livello superiore a un prezzo inferiore ai 450 euro. L'azienda continua a proporre dispositivi che puntano a un pubblico interessato a innovazione e accessibilità.

Tre nuovi razr e un g87 che porta funzionalità premium a un prezzo sotto i 450 euro. Motorola gode di ottima salute in Italia: pur in un momento di difficoltà nel mercato, l’inizio del 2026 ha registrato un consolidamento al terzo posto sia nelle quote di mercato che di valore, con una risalita al 14%. “Il consumatore vuole sapere esattamente quello che compra – ha raccontato la Head of Marketing Giorgia Bulgarella -, il nostro compito è far capire la qualità di un prodotto nell’uso quotidiano”. La missione sembra più che riuscita, anche grazie alla collaborazione con Pantone. E il risultato ora è rappresentato appunto dai nuovi dispositivi appena presentati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tre razr e un Motog da 200 megapixel: le novità Motorola

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