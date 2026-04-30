Alle 20:30 del 30 aprile 2026, si registrano lunghe code sul Raccordo Anulare di Roma. Il traffico risulta molto intenso in alcune tratte, con veicoli che rallentano o si fermano in diversi punti. La situazione si concentra soprattutto nelle zone più trafficate e vicino alle uscite principali. Non sono segnalati incidenti o situazioni di emergenza, ma il flusso veicolare appare rallentato in più segmenti del raccordo.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Trionfale Sara Ria più avanti tra Tiburtina e Appia stessa situazione esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina incolonnamenti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare anche sull'autosole alle porte della capitale per vengono code tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Colleferro in direzione di Napoli code a tratti anche su via Pontina 3 raccordo anulare Pomezia in direzione di Latina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-04-2026 ore 20:30

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