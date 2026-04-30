Supermercati aperti il 1 maggio | info e orari

Il 1 maggio 2026 cade di venerdì e molte persone si preparano a trascorrere la Festa dei Lavoratori in modo diverso dal solito. Per chi ha bisogno di fare la spesa, sono state comunicati gli orari di apertura dei supermercati, che variano a seconda delle catene e delle zone. Alcuni punti vendita rimarranno aperti, altri potrebbero adottare orari ridotti, quindi è consigliabile verificare in anticipo.

La Festa dei Lavoratori del 1 maggio 2026 si avvicina e, come ogni anno, porta con sé non solo celebrazioni e momenti di relax, ma anche la necessità di organizzarsi per la spesa. In un giorno festivo che cade di venerdì, molti italiani si preparano a sfruttare il ponte per concedersi una pausa dalla routine quotidiana, tra gite fuori porta, pranzi in famiglia e grigliate all’aria aperta. Proprio per rispondere a queste esigenze, numerose catene della grande distribuzione hanno scelto di garantire comunque un servizio, lasciando aperti diversi punti vendita. Una decisione che consente a chiunque di non rinunciare agli acquisti dell’ultimo minuto, rendendo più semplice organizzare una giornata di festa senza imprevisti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Supermercati aperti Pasqua e Pasquetta 2026: info e orariSuccede ogni anno, puntuale come la colomba sul tavolo: ti accorgi all’ultimo minuto che manca qualcosa. Leggi anche: Pasqua 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ci sono supermercati aperti il 1 maggio 2026? La lista utile; 25 aprile e 1 maggio, ecco i supermercati aperti in Toscana; Supermercati, negozi, centri commerciali: chi resta aperto il 1°maggio; Supermercati aperti e chiusi l’1 maggio 2026, l’elenco completo e gli orari. Supermercati aperti il 1 maggio 2026: ecco la lista completaIl 1 maggio si festeggia la Festa dei Lavoratori. In questo 2026 cade di venerdì e consentirà a molti italiani di partire per qualche giorno di vacanza. In molti si stanno chiedendo se i supermercati ... notizie.it Supermercati aperti il 1 maggio 2026: la lista dei centri commerciali attivi per la Festa dei LavoratoriDalla Coop passando per Carrefour e Lidl: la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per la Festa dei Lavoratori ... fanpage.it 1°maggio: l’elenco dei supermercati aperti (e quali sono quelli chiusi) - facebook.com facebook