Sport in tv oggi giovedì 30 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 30 aprile, sono in programma diverse competizioni sportive trasmesse in televisione e streaming. Tra gli eventi principali ci sono i tornei di tennis ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, il Giro di Romandia nel ciclismo e la gara-1 della finale playoff di SuperLega nel volley maschile. Le app e i canali televisivi offriranno diverse possibilità di visione per gli appassionati di sport.

Oggi, giovedì 30 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, il ciclismo con il Giro di Romandia, il volley maschile con gara-1 della finale play-off di SuperLega, e tanto altro ancora. Ci sarà un solo italiano in campo quest’oggi nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: nel terzo match dalle ore 13.00, che si giocherà comunque non prima delle ore 20.00, sarà la volta di Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, impegnato contro il tedesco Alexander Zverev, accreditato della seconda testa di serie. Si aprirà questa sera la finale play-off della Superlega di volley maschile: Perugia ospiterà in gara-1, dalle ore 20.🔗 Leggi su Oasport.it

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