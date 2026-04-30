Spectre | il nuovo gigante autonomo USA per dominare i mari

Washington ha annunciato il debutto di Spectre, un drone navale autonomo lungo 52 metri, sviluppato da Saildrone e Lockheed Martin. Il nuovo veicolo è progettato per operare in mare aperto senza equipaggio a bordo. La presentazione si è concentrata sulle capacità tecniche e sulla tecnologia impiegata, senza indicare specifici piani operativi o utilizzi futuri. Spectre rappresenta un passo avanti nel settore delle navi autonome militari statunitensi.

? Cosa sapere Washington presenta Spectre, il drone navale autonomo da 52 metri sviluppato da Saildrone e Lockheed Martin.. Il sistema garantisce sorveglianza e attacco antisommergibile lungo le rotte oceaniche strategiche tramite Fincantieri.. Washington svela il drone navale Spectre, una piattaforma autonoma di 52 metri progettata da Saildrone per garantire la sorveglianza e l’attacco antisommergibile lungo le rotte oceaniche strategiche. Il nuovo assetto tecnologico statunitense punta a ridefinire il controllo dei mari attraverso sistemi senza equipaggio capaci di monitorare le infrastrutture subacquee e proteggere i corridoi marittimi....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spectre: il nuovo gigante autonomo USA per dominare i mari Notizie correlate Windrose: Come ottenere la nave e potenziarla per dominare i mari fin dalle prime oreAll’inizio di Windrose, sviluppato da Kraken Express, il giocatore si trova in una condizione fortemente limitata, costretto a muoversi con una... Windrose: come dominare i mari in solitaria con strategie avanzate e gestione perfetta delle risorseAffrontare Windrose in modalità singolo significa cambiare completamente mentalità.