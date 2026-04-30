Sondrio Carlos Bernardes incanta lo Spazio Generali | Nel tennis serve testa non solo talento

A Sondrio, lo Spazio Generali ha ospitato un incontro con Carlos Bernardes, arbitro di tennis con quarant’anni di carriera e oltre ottomila partite arbitrate. Durante l’evento, ha parlato dell’importanza di avere una mentalità corretta nel tennis, sottolineando che il successo dipende anche dalla testa, oltre che dal talento. Bernardes ha condiviso anche alcuni aneddoti e riflessioni sulla sua lunga esperienza sul campo.

Quarant’anni di carriera ai massimi livelli, oltre ottomila partite arbitrate e più di venticinque numeri uno del mondo incontrati sul campo: sono numeri che raccontano solo in parte la straordinaria esperienza di Carlos Bernardes, protagonista dell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio allo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sondrio, Carlos Bernardes incanta lo Spazio Generali: Nel tennis serve testa, non solo talento; La gente dimentica che sono ragazzi: Carlos Bernardes incanta Sondrio. Carlos Bernardes: Con la tecnologia ridimensionato il ruolo dell’arbitroWimbledon apre alla video review, e per Carlos Bernardes non è una sorpresa. Nell’intervista raccolta da Federica Cocchi de La Gazzetta dello Sport il decano dei giudici di sedia legge la scelta come ... ubitennis.com Carlos Bernardes: L’arresto cardiaco mi ha cambiato molto. Con un grande ego non vai avanti [ESCLUSIVA]Tra i momenti più emozionanti del 2024 c’è senza ombra di dubbio la dedica di Jannik Sinner a Carlos Bernardes dopo il successo in finale alle ATP Finals. Il leggendario giudice di sedia, infatti, al ... ubitennis.com Un nuovo appuntamento internazionale in Romagna subito dopo Roma, con Carlos Bernardes direttore del torneo e tra i protagonisti il 17enne frances Kouame e gli italiani... - facebook.com facebook