A Serradifalco, l’attuale sindaco, ha presentato la lista “Il Futuro ci Unisce” in vista delle elezioni del 24 maggio. Si tratta del suo terzo mandato consecutivo e si trova di fronte a possibili ostacoli legali che potrebbero bloccare la sua candidatura. La presentazione della lista è avvenuta ufficialmente, ma rimangono questioni giudiziarie che potrebbero influenzare il proseguimento della campagna elettorale.

? Cosa sapere A Serradifalco l'uscente Burgio presenta la lista Il Futuro ci Unisce per il 24 maggio.. Il limite regionale ai tre mandati per comuni sopra i 5 mila abitanti rischia il blocco.. A Serradifalco la corsa alle urne per il 24 e 25 maggio vede un unico protagonista, l’uscente Burgio, che ha depositato la lista denominata Il Futuro ci Unisce davanti alla sotto commissione elettorale. La candidatura del sindaco attuale si gioca su un terreno giuridico scivoloso. Secondo le norme regionali approvate recentemente dall’ARS, chi guida un comune con una popolazione superiore ai 5 mila abitanti non potrebbe ricandidarsi per la terza volta. Tuttavia, Burgio sostiene una tesi opposta, facendo riferimento a precedenti della Corte Costituzionale che avrebbero permesso la rielezione in altre zone d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serradifalco, il terzo mandato di Burgio rischia il blocco legale

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