Secam allarme debiti | rinviata l’assemblea È corsa contro il tempo

Nell’ultimo giorno di aprile si sono susseguite tensioni attorno alla società Secam, la multiutility della provincia di Sondrio. A poche ore dall’assemblea dei soci prevista, è stato deciso di rinviarla a causa di un debito che sta diventando difficile da gestire. La situazione finanziaria dell’azienda ha attirato l’attenzione, portando a un allarme tra gli stakeholder. La decisione di spostare l’incontro ha generato preoccupazioni sulla stabilità futura.

Ultimo giorno di aprile movimentato attorno a Secam. A poche ore dall’assemblea dei soci della multiutility della provincia di Sondrio, è cresciuta la preoccupazione per un debito diventato ormai difficile da gestire.Il nodo riguarda il rimborso dei mutui accesi negli anni scorsi per adeguare il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Secam, allarme debiti: rinviata l’assemblea. È corsa contro il tempo; Secam: assemblea rinviata per risolvere il nodo debiti mutui idrici. Servono subito 2 milioni; Secam offerta da 2 milioni per chiudere la crisi da 9,4 milioni. Secam a rischio default: corsa contro il tempo tinyurl.com/mrk5vt7p - facebook.com facebook