Scorpioni corazzati | come zinco ferro e altri metalli rafforzano chele e pungiglioni

Un nuovo studio ha evidenziato che le chele e i pungiglioni degli scorpioni sono rinforzati da metalli come zinco e ferro. Questi elementi chimici rafforzano le parti anatomiche degli aracnidi, migliorandone la resistenza e la precisione durante la caccia. L'analisi si è focalizzata sulla composizione dei tessuti e sulla presenza di questi metalli, rivelando un adattamento evolutivo volto a ottimizzare le capacità di difesa e di predazione di questi animali.

Le chele e i pungiglioni degli scorpioni sono rinforzati con metalli come zinco e ferro. Secondo un nuovo studio è un adattamento evolutivo che migliora resistenza, precisione e capacità di caccia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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