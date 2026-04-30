Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola tutte le guide e i documenti pronti all’uso

Sono disponibili e in arrivo documenti e guide relativi alle sanzioni disciplinari e alla giustizia riparativa nelle scuole. La normativa vigente permette di applicare sanzioni di allontanamento dalle lezioni attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Questi strumenti sono stati realizzati per favorire l’attuazione di pratiche che integrano le sanzioni disciplinari con approcci riparativi, in conformità alle norme attuali.

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” – Non sei abbonato? Fallo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Equo compenso: niente procedimenti disciplinari dagli Ordini, in cantiere modelli standard di convenzione; Segnalazione illeciti e ritorsioni: ho diritto al risarcimento danni?; Cosa dobbiamo aspettarci dal caso arbitri: parla l’avv. Lubrano (LUISS); Albo telematico dei CTU e periti: cosa prevede la riforma Cartabia, come confermare l'iscrizione nel 2026. Le sanzioni disciplinari, quali sono i motivi per cui posso riceverla? Resta per sempre nel fascicolo. Dirigenti, evitate automatismi. Il Punto di De MartinoNel corso della puntata di Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha approfondito anche il sistema delle sanzioni disciplinari per docenti e personale scol ... orizzontescuola.it Giustizia, chi sbaglia paga, ma le toghe molto menoDal magistrato innamorato delle auto di lusso ai numeri reali delle sanzioni disciplinari: il sistema del Csm appare indulgente con le toghe, mentre la riforma e l’Alta corte promettono più ... panorama.it Sanzioni disciplinari alunni: enti per le attività solidali [Aggiornato al 29 Aprile] Leggi qui: https://www.scuolalink.it/sanzioni-disciplinari-alunni-con-allontanamento-dalle-lezioni-ecco-gli-enti-per-le-attivita-solidali-in-aggiornamento - facebook.com facebook Il dibattito sulla sostituzione delle sanzioni disciplinari tradizionali (note e sospensioni) con attività di utilità sociale, come la pulizia degli spazi scolastici, tocca un aspetto delicato del nostro sistema educativo. Un post di Youreducation ha rip… x.com