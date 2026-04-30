Sanremo 2026 | il flop delle canzoni in classifica e nello streaming

Durante il Festival di Sanremo 2026, molte delle canzoni presentate si sono piazzate in fondo alle classifiche di vendita e streaming. La maggior parte dei brani non ha raggiunto numeri elevati, né tra le chart ufficiali né sulle piattaforme di musica online. La scarsa ricezione da parte del pubblico si è riflessa nei dati di ascolto e nelle posizioni raggiunte dai singoli.

Che le canzoni del Festival non fossero esattamente epocali lo si era capito nei giorni della kermesse. Bassa qualità, sonorità scontate, nessun guizzo particolare. Una considerazione che prescinde dal fattore Sal Da VInci che ha trionfato perché ha fatto bene il suo. Aveva un pezzo forte ci ha creduto e ha vinto grazie al voto del pubblico. Si è parlato in questi giorni di un vero e proprio dimezzamento dei clic in streaming rispetto all’edizione del 2025: i brani del festival hanno raggiunto quota 340 milioni di clic in due mesi contro i 625 milioni dell’edizione scorsa. Insomma, non una flessione, ma un vero e proprio tracollo Se poi guardiamo la classifica Fimi dei singoli più venduti e cliccati, il senso dell’insuccesso dei brani di Sanremo appare ancor più evidente.🔗 Leggi su Panorama.it

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