Ricerca Rizzuto Centro nazionale Rna | Synergy Grant segnale importante di fiducia

Il Centro nazionale Rna ha dichiarato che il Synergy Grant 2026 rappresenta un segnale significativo di fiducia nel settore della ricerca. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea come questa opportunità possa favorire nuove collaborazioni e progetti innovativi. La comunicazione evidenzia l’importanza di questa iniziativa per il sostegno alla ricerca scientifica e alle sue future evoluzioni.

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Il Synergy Grant 2026 è "un segnale importante di fiducia verso il mondo della ricerca italiana cui risponderemo rinnovando l'impegno e la progettualità, rivolta, nel caso del Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci a Rna, allo sviluppo di nuovi approcci efficienti e sostenibili per la tutela della salute, grazie a una rete collaborativa, strutturata negli ultimi 4 anni e composta da 32 università e istituti di ricerca e 13 aziende private”. Così Rosario Rizzuto, presidente del Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci a Rna, professore ordinario di Patologia generale...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ricerca, Rizzuto (Centro nazionale Rna): "Synergy Grant, segnale importante di fiducia" Notizie correlate Leggi anche: Rizzuto (Centro nazionale Rna): "Ricerca traslazionale con sinergia pubblico-privato" Contenuti di approfondimento Ricerca, Rizzuto (Centro nazionale Rna): Synergy Grant, segnale importante di fiduciaRoma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Il Synergy Grant 2026 è un segnale importante di fiducia verso il mondo della ricerca italiana cui risponderemo rinnovando l'impegno e la progettualità, rivolta, ne ... iltempo.it Al via Synergy Grant: Bernini firma bando da 50 mln per progetti ad alta complessità tra pubblico e impreseSelezione prevista dal Piano triennale 2026-2028, per sostenere progetti di ricerca applicata, innovativa e di frontiera ad alta complessità scientifica. Le domande potranno essere presentate esclusiv ... ilsole24ore.com