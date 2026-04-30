Nel corso del Grande Fratello Vip, mentre si avvicina la finale, si è aperto un nuovo televoto per scegliere il secondo finalista. La conduttrice ha annunciato che nelle prossime ore i concorrenti riceveranno notizie importanti, mentre si susseguono le tensioni tra i partecipanti. Dopo alcune crisi vissute dai concorrenti, si aggiungono ulteriori difficoltà per uno dei personaggi coinvolti, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Nel Grande Fratello Vip la fase che precede la finale entra nel vivo: è aperto un nuovo televoto che dovrà indicare il secondo finalista dell’edizione. In queste ore, oltre ai dati raccolti dai sondaggi online, l’attenzione si concentra anche su quanto accaduto nella Casa, dove Alessandra Mussolini ha vissuto un momento di forte difficoltà emotiva. Il voto è in positivo e serve a scegliere chi otterrà l’accesso diretto alla finale, affiancando Antonella Elia, già qualificata. I sondaggi online: testa a testa tra due protagoniste. A poche ore dall’avvio del televoto, alcuni sondaggi pubblicati online iniziano a delineare una tendenza. Sul forum dedicato al programma GF Forum Free hanno votato oltre 860 utenti, con una competizione che, al momento, risulta concentrata soprattutto su due concorrenti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Quando glielo diranno..” Grande Fratello Vip, dopo le crisi altre brutte notizie per Alessandra Mussolini. Bruttissime. Cosa succede

Notizie correlate

Grande Fratello Vip, dopo la crisi altre brutte notizie per Alessandra Mussolini. BruttissimeIl clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più incandescente, soprattutto ora che la finale si avvicina e ogni scelta del pubblico può...

“Quando Ilary glielo dice…”. Grande Fratello Vip, batosta per Alessandra Mussolini: “La prende male”Il Grande Fratello Vip prosegue tra strategie sempre più evidenti e rapporti che si ridefiniscono giorno dopo giorno, mentre il televoto in corso si...

Approfondimenti e contenuti

Grande Fratello Vip rinviato: ecco quando torna in ondaCambio di rotta improvviso per il prime time di Canale 5, che per una sera mette in pausa il suo reality di punta. Il Grande Fratello Vip si ferma, ma senza drammi: si tratta solo di uno slittamento t ... comingsoon.it

Gf Vip, Mediaset cambia idea e allunga lo show di Ilary Blasi: spunta la nuova data della finale. Ecco quando ci saràIl Grande Fratello Vip targato Ilary Blasi non si fermerà ad aprile: secondo quanto risulta a Leggo Mediaset avrebbe deciso di allungare la programmazione di una settimana (altro che chiusura ... leggo.it