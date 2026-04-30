Dopo la scadenza delle domande presentate entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per docenti e personale ATA che si libereranno a causa dei pensionamenti previsti per il 1° settembre 2026. Questi elenchi mostrano le assegnazioni di posti che si renderanno disponibili nelle diverse province, in seguito ai pensionamenti dei lavoratori in scadenza.

Dopo la chiusura delle domande presentate da docenti e personale ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti che si renderanno disponibili a seguito dei pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [AGGIORNATO]; Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio; Mobilità docenti e ATA 2026: Tutte le cattedre libere dopo i pensionamenti [DATI AGGIORNATI]; UST FOGGIA: INFORMATIVA ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE DOCENTE A.S. 2026/2027.

Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: una fotografia delle opportunità futureRimani aggiornato sui posti disponibili settembre e come i pensionamenti influenzeranno il personale scolastico. informazionescuola.it

Mobilità docenti 2026/27: molti i posti liberi dopo i pensionamenti, gli elenchiposti liberi dopo i pensionamenti, facciamo il punto sui posti liberi dopo i pensionamenti della scuola, ecco gli elenchi ... informazionescuola.it

Volevo capire se con la continuità docenti con venti punti, non specializzati, riprenderanno lo stesso incarico o dipende comunque dal numero di posti che quella scuola ha. Nella pratica se ce ne sono 10 , ad esempio, quei 10 verranno occupati da specializz - facebook.com facebook