Porti di Bardolino | più sicurezza nuovi servizi e spazi riorganizzati

Nel comune di Bardolino sono stati completati interventi di riqualificazione nei porti principali, tra cui quello di Cisano, e nell’area della Canottieri. Sono stati realizzati lavori per aumentare la sicurezza, migliorare la funzionalità degli spazi e riordinare le aree portuali, coinvolgendo anche il porto di Bardolino. Le modifiche hanno riguardato sia le infrastrutture che gli spazi destinati ai servizi, con nuove disposizione degli ambienti e interventi di manutenzione.

Bardolino è stata interessata da un ampio programma di riqualificazione che ha coinvolto il porto principale, quello di Cisano e l’area della Canottieri, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, funzionalità e decoro delle infrastrutture lacustri. L’intervento, promosso dal Comune, ha avuto.🔗 Leggi su Veronasera.it

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