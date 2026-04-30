Pontecorvo svanisce nel nulla | ricerche a tappeto per un 30enne

A Pontecorvo, nelle campagne di Ravano, da oggi pomeriggio si stanno svolgendo ricerche per un uomo di 30 anni scomparso nel nulla. Le forze dell’ordine stanno perlustrando l’area con mezzi e squadre di volontari, mentre familiari e amici attendono notizie. La scomparsa è stata segnalata nel primo pomeriggio e finora non ci sono elementi che possano indicare le cause o le circostanze della sparizione.

È una corsa contro il tempo quella che si sta consumando nelle campagne di Ravano, a Pontecorvo, dove dal primo pomeriggio di oggi si sono perse le tracce di un uomo di trent’anni. Il giovane sembra essere scomparso nel nulla tra i sentieri e i campi della zona, facendo piombare la famiglia in un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Anticipazioni Un Posto al Sole 6-10 aprile: la festa finisce in subbuglio e Cristina svanisce nel nulla. Palazzo Palladini nel caosLe puntate di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 aprile 2026 si preannunciano tra le più tese della stagione, con una concatenazione di eventi che...