Paura e rabbia a Piazza Grimana donna molestata sessualmente | arrestato 30enne

A Piazza Grimana, una donna ha denunciato di essere stata molestata sessualmente da un uomo straniero. Dopo la segnalazione dei cittadini, anche la vittima ha presentato una denuncia formale. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e ha arrestato un uomo di 30 anni sospettato di aver commesso il fatto. La piazza si è riempita di persone colte da paura e rabbia.

Prima la segnalazione dei cittadini e poi la vittima stessa che ha denunciato tutto, ovvero le molestie sessuali subite da uno straniero in Piazza Grimana. Gli agenti della Volante della Questura hanno subito raggiunto il centro storico, ascoltato la vittima e, una volta acquisita la descrizione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'incubo in ospedale: anziana molestata sessualmente in piena notte nel reparto