Un importante produttore di pasta in Italia utilizza oltre il 90% dell'energia richiesta attraverso fonti rinnovabili. La produzione si svolge in Val di Fiemme, dove l’azienda ha adottato una strategia sostenibile volta a ridurre l’impatto ambientale. La scelta di fonti energetiche alternative rappresenta una delle iniziative più rilevanti nell’ambito della sostenibilità nel settore alimentare. La produzione si svolge in un’area di montagna, con un sistema energetico interamente alimentato da fonti rinnovabili.

? Cosa sapere Il Pastificio Felicetti in Val di Fiemme produce oltre il 90% dell'energia necessaria.. L'azienda utilizza sistemi fotovoltaici e carta compostabile per la gestione delle risorse dolomitiche.. A mille metri di quota in Val di Fiemme, tra le vette delle Dolomiti, il Pastificio Felicetti trasforma la tradizione centenaria in una strategia di crescita basata sulla sostenibilità ambientale e sulla resilienza operativa. La realtà imprenditoriale che opera tra Predazzo e le cime dolomitiche non si limita alla produzione alimentare, ma incarna un modello dove l’ottimismo si traduce in azioni tangibili. Per questa azienda, che conta oltre centoventi anni di storia alle spalle, guardare avanti significa integrare la visione con una responsabilità concreta verso il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasta in quota: la sfida green di un colosso nato dalle ceneri

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